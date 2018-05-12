Ahmet Hakan nasıl bir adaya oy vereceğini açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, oyunu nasıl bir adaya vereceğini açıkladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin başörtüsü hakkındaki açıklamaları değerlendiren Hakan, "Adaylarımız, artık bir adım öteye geçmeli" dedi.

Hakan şöyle şeyler söylemeliler diyerek şunları yazdı:

- İsteyen başını açar, isteyen açmaz.

- İsteyen öyle yaşar, isteyen böyle yaşar.

- İsteyen inanır, isteyen inanmaz.

- İsteyen içer, isteyen içmez.

- İsteyen sevap işler, isteyen günah işler.

- İsteyen öyle giyinir, isteyen böyle giyinir.

- İsteyen şort-tişört takılır, isteyen peçeyle takılır.

- İsteyen sakalını sıvazlar, isteyen sinek kaydırır.

- İsteyen yazları Yozgat’a gider, isteyen Bodrum’a.

- İsteyen öyle der, isteyen böyle der.

- Bunlara karışmak devletin işi değildir.

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Aha da buradan ilan ediyorum:

Hangi aday hep böyle derse, hep böyle konuşursa...

Oyum kesinlikle onundur.