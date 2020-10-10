Ahmet Hakan: Mustafa Akıncı'nın haysiyetten uzak süper vericiliğini görünce Denktaş'ın canımızı sıkan o ödünsüz tutumunu arar olduk

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kuzey Kıbrıs'ta pazar günü ilk turu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesine kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert eleştirilerde bulundu.

Hakan eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Mustafa Akıncı'yı karşılaştırarak, "Mustafa Akıncı’nın şahsiyetten ve şahsiyetten uzak süper vericiliğini görünce Denktaş’ın canımızı sıkan o ödünsüz tutumunu büyük bir hasretle arar olduk" dedi.

Akıncı'nın, "statükoyu yıkma adına süper tavizci bir tutum içinde" ve "çözüm adına neredeyse anahtarları teslim edecek" olduğunu söyleyen Hakan, "Hakkaniyetli bir barışı, adil bir çözümü savunmak yerine...Verelim kurtulalım. Verelim barış gelsin. Verelim güneş açsın görüşünü savunuyor. Milim taviz vermeyerek, zerre esnemeyerek, çözüme santim yaklaşmayarak canımızı sıkardı Rauf Denktaş. Ama şu Mustafa Akıncı’nın şahsiyetten ve şahsiyetten uzak süper vericiliğini görünce Denktaş’ın canımızı sıkan o ödünsüz tutumunu büyük bir hasretle arar olduk" ifadelerini kullandı.

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