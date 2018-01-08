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Ahmet Hakan: Murat Hazinedar görevden alındığı için CHP'nin Süleyman Soylu'ya teşekkür etmesi gerekir

"CHP'nin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye başkanları var ya"

08 Ocak 2018 05:39

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasıyla ilgili CHP'nin bu karara sevineceğini savundu. CHP'nin Beşiktaş Belediyesi'ni seçime kadar idare ettiğini öne süren Hakan, "İktidar, CHP’ye öyle muazzam bir kıyak çekti ki... Hem partinin bu başkanlardan kurtulmasını sağladı. Hem de partinin mağdur duruma düşmüş gibi algılanmasına katkı sundu" dedi.

Hakan, "Bütün CHP, hep birlikte... 'Teşekkürler Cumhurbaşkanım... Sağ olasın Süleyman Soylu... Çok mersi AK Parti...' diye haykırsa yeridir" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın, "Bu yazıyı okuyunca CHP’liler içlerinden ‘adam haklı’ diyecekler" başlığıyla yayımlanan (8 Ocak 2018) yazısı şöyle:

 

CHP’nin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye başkanları var ya...

- Biraz sorunluydular.

- Çokça tartışmalıydılar.

- Pek sempatik bulunmuyorlardı.

- Ahaliyle tam kaynaşamamış durumdaydılar.

- Parti kimliğiyle uyum sorunu yaşıyorlardı.

- Bazı dedikoduların kaynağı haline gelmişlerdi.

- Haklı haksız akçalı işlerle isimleri anılıyorlardı.

Falan.

*

CHP’nin bu belediye başkanlarından en azından seçime kadar kurtulması mümkün değildi.

Mecburen idare ediliyorlardı.

*

İktidar, CHP’ye öyle muazzam bir kıyak çekti ki...

- Hem partinin bu başkanlardan kurtulmasını sağladı.

- Hem de partinin mağdur duruma düşmüş gibi algılanmasına katkı sundu.

*

Bütün CHP, hep birlikte...

“Teşekkürler Cumhurbaşkanım... Sağ olasın Süleyman Soylu... Çok mersi AK Parti...” diye haykırsa yeridir.

 

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