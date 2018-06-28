Ahmet Hakan: Muharrem İnce'nin ayrı parti kurması şart

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ayrı bir kurmasının şart olduğunu söyledi. bu görüşü için 8 madde sıralayan Hakan, "Seçim süreci boyunca CHP markası, Muharrem İnce’yi ayağından tutup hep aşağı doğru çekti! Muharrem İnce yüzde 30’u, CHP markasından uzak durduğu ölçüde yakalayabildi ve aşabildi" dedi.

Hakan'ın "Neden Muharrem İnce’nin ayrı parti kurması şart?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP, şöyle bir partidir:

— Madde bir: Örgütlenmesi baştan aşağı laçka!

— Madde iki: Organizasyon yapma yeteneğinden mahrum!

— Madde üç: Tarihindeki şan ve şerefi gururla omuzlarken tarihindeki problemlerle özgüvenli bir hesaplaşma içine girecek cesareti yok!

— Madde dört: Siyaseti tamamen karşıtlık üzerinden yapmaya meyilli… O kadar ki… Tayyip Erdoğan devreden çıksa söyleyecek sözü kalmayacak!

— Madde beş: Yüzde 20/yüzde 25 bandına hapsolmuş durumda ve işin daha kötüsü partinin kodamanları bu durumdan çok da mustarip değil!

— Madde altı: Markası o kadar yıpranmış, o kadar köhnemiş, o kadar problemli ki… Memlekette işler çok kötüye gittiği anda bile alternatif olarak akla gelmiyor!

— Madde yedi: Partide herkes çok biliyor. Buna mukabil iş yapan yok!

— Madde sekiz: Delegesinin isteğiyle seçmeninin isteği arasında devasa bir fark var!

Kılıçdaroğlu: İnce değerimizdir, sonuna kadar kucaklıyoruz

Yıllar içinde bu hale gelmiş, getirilmiş bir partiyi bırakın Muharrem İnce’yi, başına Atatürk geçse bile kurtaramaz.

İşte tam da bu nedenle…

Muharrem İnce…

CHP’yi Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafına birikmiş olan kifayetleri tartışmalı, ihtirasları tartışmasız olan tipleri bırakıp ayrı bir parti kurması şart…

Şu iki hususu hiç unutmayalım:

— Birinci husus: Seçim süreci boyunca CHP markası, Muharrem İnce’yi ayağından tutup hep aşağı doğru çekti!

— İkinci husus: Muharrem İnce yüzde 30’u, CHP markasından uzak durduğu ölçüde yakalayabildi ve aşabildi.