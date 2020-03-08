Ahmet Hakan: Muharrem İnce Yalova konusunda neden susuyor?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Yalova Belediyesi’nde Vefa Selman’ın ‘yolsuzluk yaptığı’ iddiasıyla görevden alınmasına ilişkin sessiz kaldığını yazdı. Hakan, “Bin bir emekle kazandığı Yalova, elden gidiyor. Muharrem İnce’den ses seda yok!” düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "İnce neden susuyor, neden sessiz kalıyor, neden tepki göstermiyor, bilmiyorum. Yalova’da yolsuzluk olmasaydı, yapılanlar tamamen hükümet darbesi niteliğinde olsaydı, başkan haksız yere görevden alınsaydı benim bildiğim Muharrem İnce bir yanardağ olur patlardı bu hükûmetin üstüne. Gök kubbeyi yerlere çalar, mavi gökyüzünü iktidara dar ederdi.” görüşünü savundu.

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