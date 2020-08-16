Ahmet Hakan: Muharrem İnce harekete geçerek şimdiden Gül’ü ve Babacan’ı ıskartaya çıkardı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Muharrem İnce harekete geçerek şimdiden Gül’ü ve Babacan’ı ıskartaya çıkarmıştır." görüşünü savundu.

Hakan, "Herkesin söylediği bir şey var. Diyorlar ki 'Kemal Kılıçdaroğlu’nun aklında millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak iki isim var: Abdullah Gül ya da Ali Babacan' Size bir şey söyleyeyim mi? Muharrem İnce’nin harekete geçmesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül ya da Ali Babacan isimlerini gündeme getirmesi imkânsız hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan, "Muharrem İnce cumhurbaşkanı olmayı başarır mı başaramaz mı, bilmem. Ama bildiğim bir şey var: Muharrem İnce, harekete geçerek... Şimdiden Gül’ü ve Babacan’ı ıskartaya çıkarmıştır. Artık Kemal Kılıçdaroğlu, şunun bal gibi farkında ki... Abdullah Gül’ün ya da Ali Babacan’ın adaylığını gündeme getirdiği anda... Kendi tabanının önünde 'Muharrem İnce' diye bir seçenek olacaktır. İster birinci tur söz konusu olsun, ister ikinci tur söz konusu olsun...- Muharrem İnce bir seçenek olarak orada dururken... Hiçbir CHP’li, Abdullah Gül’e ya da Ali Babacan’a oy vermez. Bunu herkes bilir. Kemal Kılıçdaroğlu da bilir, CHP yönetimi de..." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu, şu saatten sonra...Yeni bir oyun planı kurmak zorunda. Bugünlerde Kılıçdaroğlu’nun içinden geçirdiği cümleyi de yazayım bari: 'Ah Muharrem ah, pişirmeye çalıştığım aşa su kattın Muharrem..." ifadesini kullandı.

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