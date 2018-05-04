Ahmet Hakan: Muharrem İnce CHP'nin oyunu artırır

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin partinin oylarını artırabileceğini söyledi.

Best FM'de Adem Metan'ın konuğu olan Hakan, konuya ilişkin olarak, "İnce'nin artıları da var eksileri de var. CHP kendi tabanını elinden tutmak istiyor. Biraz oyunu çoğaltmak istiyor. Muharrem İnce'nin bunu başarabilecek potansiyeli var. CHP'nin Muharrem İnce'yi aday göstermesi doğru seçim olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'a oy vermeyenlerin oyları ikinci turda Erdoğan'ın karşısına çıkacak ismi belirleyecektir. Benim tahminim böyle bir şey olursa ikinci turda Erdoğan'ın karşına Meral Akşener'in çıkacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.