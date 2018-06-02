Ahmet Hakan: Muharrem İnce 5 şeyi yere çaldı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 5 şeyi yere çaldığını söyledi.

Hakan İnce'nin yere çaldıklarını bugünkü köşesinde şu sözlerle yazdı:

“Canım altı üstü klasik CHP’li işte”, “Yahu bunların da tek bildikleri şey laiklik” falan türü sözleri... Yerlere çaldı.

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Başörtülü annesiyle, kamyoncu babasıyla falan... “Halktan kopuk CHP’li elit”falan türü algıları... Yerlere çaldı.

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Hitabetiyle, son dönemde ortaya çıkan “hitabet sanatı, sadece imam-hatipte öğrenilir” anlayışını... Yerlere çaldı.

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Düğünlerde pistten inmek bilmeyen kız tarafı dayısı imajıyla, kasıla kasıla bir hal olma triplerini... Yerlere çaldı.

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“Doğru soru o soru değil, doğru soru bu soru” falan türü çıkışlarla özgüven eksikliği yaşayan CHP’li imajını... Yerlere çaldı.