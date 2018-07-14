Ahmet Hakan: Muharrem İnce 24 Haziran akşamı iki yoldan ehven-i şer olanını seçti

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 24 Haziran’daki baskın seçimlerde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin neden kameraların karşısına geçmediğini “sırrı açıklıyorum” diyerek anlattı. İnce’nin Adil Seçim Platformu’ndan verileri alamadığını söyleyen Hakan, İnce için “İki yoldan ehven-i şer olanını seçti: Saçmalamak yerine kayboldu” dedi.

Hakan’ın seçim akşamı yaşananlara ilişkin olarak “Bir sırrı açıklıyorum: Muharrem İnce 24 Haziran akşamı neden kayboldu?” başlığıyla (14 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

24 Haziran için CHP’nin öncülük ettiği “Adil Seçim Platformu” adlı bir oluşum vardı.

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Bu oluşum...

- Seçim akşamı sandık başlarından gelecek verileri tek bir merkezde toplayacaktı.

- Sonuçları hızla kamuoyuna ulaştıracaktı.

- Böylece muhalefete oy veren seçmenler için güvenilir bir kaynak olacaktı.

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Ama olmadı.

Sonuçların açıklanmaya başlanmasının daha ilk dakikalarında “Adil Seçim Platformu”nun sistemi çöktü.

Tek bir sonuç bile açıklayamadılar.

Dondular kaldılar.

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Kısacası...

Tek kelimeyle sefalet!

Tek kelimeyle perişanlık!

Tek kelimeyle zillet!

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Bu sefalet, bu perişanlık, bu zillet nedeniyle koskoca muhalefet...

- Ne “hile var” diyebilecek durumdaydı!

- Ne de “hile yok” diyebilecek durumdaydı!

Veri yoktu elinde muhalefetin veri!

*

Böyle bir durumda Muharrem İnce’nin önünde iki yol vardı:

- BİR: Ya 24 Haziran akşamı kameraların karşısına geçip... “Hile var da diyemem, hile yok da diyemem... Hatta hiçbir şey diyemem... Zira elimde veri yok” diye saçma sapan bir açıklama yapacaktı.

- İKİ: Ya da ortadan kaybolacaktı.

Muharrem İnce, işte bu iki yoldan ehven-i şer olanını seçti:

Saçmalamak yerine kayboldu!

*

Gerçi ehven-i şer için “şerlerin en fenası” falan denir ama neyse...

Alkol iddiası

Elde tek bir kanıt bile yokken neredeyse her üç kişiden birinin oyunu almış bir cumhurbaşkanı adayı için...

“O gece alkol aldı, o yüzden halkın karşısına çıkamadı” demek...

Ayarsızlıktır, terbiyesizliktir, izansızlıktır, saygısızlıktır, ayıptır, ahlaksızlıktır.

24 Haziran akşamı sadece İnce mi kayıptı?

Muharrem İnce kayıptı da...

- Meral Akşener ortalarda göründü mü?

- Temel Karamollaoğlu ortada mıydı?

- HDP yetkilileri açıklama üstüne açıklama mı yaptı?

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Niye o gece sadece Muharrem İnce kaybolmuş gibi davranıyoruz ki?

İnce düşüş trendinde

- “Bam bam bam” yapan Muharrem İnce gitti... Yerine “ben aday değilim ama delege isterse neden olmasın” falan diyerek top çeviren bir Muharrem İnce geldi.

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- Esaslı çıkışlar yapan, matematiksel karşılıklar veren, hiçbir meydan okumayı boş bırakmayan Muharrem İnce gitti... Yerine CHP içinde geleneksel hizip savaşı verenlere özgü konuşmalar yapan bir Muharrem İnce geldi.

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- “Ya herru ya merru” diyen Muharrem İnce gitti... Yerine “herru da olur merru da olur” diyen bir Muharrem İnce geldi.

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- Ne istediğini bilen ve istediği şeyi elde etmek için çırpınan Muharrem İnce gitti... Ne istediğini söyleyemeyen, eveleyip geveleyen bir Muharrem İnce geldi.