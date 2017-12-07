Ahmet Hakan: MİT hepinizi uyarmış, koskoca iki bakan bu sahtekara nasıl ödül verdi?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'de Hakan Atilla'nın tutuklu olarak yargılandığı davada tanık olarak ifade veren Reza Zarrab∫hakkında 7 soru sordu. "MİT, henüz Reza’nın rezaletleri ortaya çıkmamışken hepinizi uyarmış" diyen Hakan,

Ahmet Hakan'ın "Yedi adet bomba gibi Reza sorusu" başlığıyla yayımlanan (7 Kasım 2017) yazısı şöyle:

SORU BİR: Reza olmadan İran’la ticaret yapılamıyor muydu? Nereden buldunuz bu herifi?

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- SORU İKİ: Bu Reza denilen şahıs sağa sola rüşvet dağıtırken alayınız uyuyor muydu?

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- SORU ÜÇ: Reza’yı hiç değilse dağıttığı rüşvetler nedeniyle yargılamak mümkün değil mi?

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- SORU DÖRT: Hadi diyelim ki yargılamadınız... Hiç değilse koskoca iki bakan bu sahtekâra nasıl oldu da ödül verdi?

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- SORU BEŞ: MİT, henüz Reza’nın rezaletleri ortaya çıkmamışken hepinizi uyarmış. Niye tınmadınız?

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- SORU ALTI: Sağlam ayakkabı olmadığı gözlerinin dört dönmesinden belli olan Reza’yı nasıl oldu da elinizden kaçırdınız?

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- SORU YEDİ: Reza sahtekârının ABD ile anlaşacağını nasıl oldu da son ana kadar öğrenemediniz? Nerede bu devlet?

Kanal D Haber'de Zafer Çağlayan'a şöyle seslendim

Dedim ki:

Sayın Zafer Çağlayan...

Kendinize ayetle seslenmişsiniz.

Demişsiniz ki: Üzülme! Allah bizimledir.

Sayın Zafer Çağlayan...

Hem Allah hem de 45–50 milyon Euro sizinle birlikte olmaz, olamaz.

Birinden birini seçmek zorundasınız.

Ya 45-50 milyon Euro’yu seçip Allah’ı bu işlere karıştırmayacaksınız.

Ya da Allah’a sığınmayı seçip 45–50 milyon Euro konusunda hepimizi ikna edecek bir açıklama yapacaksanız.

Başka türlü olmaz.

Çünkü “Allah” ile “45-50 milyon Euro” yan yana ve bir arada durmaz, duramaz.

Evet.

Aynen böyle dedim.

*

Sonuçta ne mi oldu?

Hiçbir şey.

Zafer Bey’den yine tek bir kelime bile gelmedi.

Oysa kaç gündür bekliyoruz bir açıklama yapmasını.

Hakaret davası açıyorsanız

“KEMAL Kılıçdaroğlu bize hakaret etti” diye mahkemeye koşup dava açıyorsanız...

Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret etmemeniz gerekir.

- Hem Kemal Kılıçdaroğlu’na en ağır sözlerle yüklenmek...

- Hem de “Kemal Kılıçdaroğlu bize hakaret etti” diye mahkemeye koşmak...

Olmuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine mislinin de üzerinde cevap verdikten sonra...

Mahkemeye koşulmaz.

CHP’nin fos çıkan asıl bombası

CHP’liler, “Genel başkanımız asıl bombayı bu salı grup toplantısında patlatacak”deyince...

Ben de gözümü CHP’nin salı günü yaptığı grup toplantısına çevirdim.

*

Bomba?

Yok canım.

Ne bombası!

Mantar tabancası bile patlamadı.

*

Beklentiyi yükseltmek, dikkatleri çekmek falan iyidir ama böyle yaparlarsa...

“Atom bombası patlatacağız” deseler bile tek bir kişinin bile dikkatini çekemezler.

Söylenecek onca laf varken bu lafı da nereden buldun Kemal Bey?

REZA Zarrab’la söyleşi yaptılar, adamın arkasına Türk bayrağını koydular, “Reza’ya madalya takılmalı” diye yazdılar.

*

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın kanalın bu yaptıklarını eleştirdi geçen gün.

Gerçekten de eleştirilmesi gereken bir tablodur bu.

*

Ancak...

Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirirken...

Şöyle dedi:

“Bir sahtekârın arkasına Türk bayrağını koyan, ‘Reza’ya şeref madalyası takılmalı’ diyen havuz medyasını şiddetle kınıyorum. Buyur tak bakalım. Şeref madalyasını nereye takacaksın? Ama ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum.”

*

Medya eleştiriden muaf değildir.

Tabii ki eleştirilecek.

Hele “Reza” ile “Türk bayrağını” ya da “Reza” ile “Şeref madalyasını” aynı anda ekranına taşıyan bir yayın organı tabii ki eleştirilecek.

Fakat bu eleştiriyi yaparken...

“Ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum” falan türü tehdit kokan cümleler asla doğru değildir.

*

Söylenecek onca laf varken...

“Boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum” lafı da nereden çıkıyor, anlamak mümkün değil.

Kaosa kocaman bir katkı

TRUMP’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması girişiminin bir cümlelik yorumumu sunuyorum:

Ortadoğu’daki kaosa hiç de mütevazı olmayan bir katkı...