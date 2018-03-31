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Ahmet Hakan: Millet 'Tosun'a ne olduğunu merak ederken iktidar partisi hiç mi merak etmiyor?

"Yoksa milletin Meclis'inin iktidar kanadı..."

31 Mart 2018 11:43

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kamuoyunda "Tosun" olarak adlandırılan Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın için Meclis araştırma teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi. Hakan, Millet merak ederken...Milletin Meclis’inin iktidar kanadı hiç mi merak etmiyor?" diye sordu.

 Hakan'ın "Yahu niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın" başlığıyla (31 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Muhalefet partileri...

Çiftlik Bank’ın Tosun’u için bir araştırma önergesi verdi.

*

Ve iktidar cephesi...

“Şak” diye “Ret” dedi.

*

- Tamam, Tosun’la ilgili yargısal süreç devam ediyor.

- Tamam, Tosun’un malvarlığına el kondu.

- Tamam, Tosun gibilerin üzerine gidiliyor.

- Tamam, devletimiz kaçak Tosun’un ensesinde.

- Tamam, kimse Tosun’a sahip çıkmış falan değil.

Hepsine tamam.

*

Ama bütün bunlar ‘konunun araştırılmaya değer olmadığı’ anlamına mı gelir?

Ne yani?

Millet merak ederken...

Milletin Meclis’inin iktidar kanadı hiç mi merak etmiyor?

- İşin içinde siyasi ayak olup olmadığını...

- İşin içinde bürokratik ayak olup olmadığını...

- İşin içinde psikolojik boyut olup olmadığını...

- İşin içinde sosyolojik boyut olup olmadığını...

- İşin içinde din, iman diyerek kandırma dümeni olup olmadığını...

*

Yoksa milletin Meclis’inin iktidar kanadı...

“Fazla merak kediyi öldürür” şeklindeki İngiliz atalar sözünün mü etkisinde?

 

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