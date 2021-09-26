T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi

“Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak”

26 Eylül 2021 07:40

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım" açıklamasına ilişkin olarak, "Buradan çıkan sonuç şudur: Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak." görüşünü savundu. 

Hakan yazısında, "Peki ya sonra? Sonrası için plan şu galiba: Parlamenter sisteme geçilecek. Ve Akşener, parlamenter sistemin başbakanı olacak. Şimdilik varılan mutabakat bu gibi. Ama bu planın önünde de... Amansız engebeler, aşılması güç dağlar, zorlu yokuşlar falan var." ifadesini kullandı. 

Ahmet HakanMillet İttifakıKılıçdaroğluAkşenercumhurbaşkanıadayplan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24