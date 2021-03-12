Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener ve İmamoğlu kıyasıya çarpışmakta

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tweet'ine ilişkin olarak, "Anladığım şu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı Akşener ve İmamoğlu kıyasıya çarpışmakta" yorumunu yaptı.

İmamoğlu yazısında, "Hiç lafı uzatmaya, uzun analizlere, sözü dallandırıp budaklandırmaya falan gerek yok. Ekrem İmamoğlu’nun... Meral Akşener ve Pervin Buldan’lı tweet’iyle ilgili olarak benim anladığım şudur: Millet ittifakının cumhurbaşkanlığı adaylığı için şu anda iki isim kıyasıya çarpışmakta. O iki isimden biri Ekrem İmamoğlu, diğeri Meral Akşener. 'Peki bir Abdullah Gül vardı, ona ne oldu?' diye soracak olursanız... 'Bir seçenek olmaktan çıkmış görünüyor' derim." ifadesini kullandı.