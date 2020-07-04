Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak bilemiyorum ama top, dönüp dolaşıp yine Muharrem İnce’nin ayağına gelebilir

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayının kim olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ada seçenekleri arasında Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici, Özgür Özel isimlerine yer veren Hakan, "Bilmiyorum, bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Bu top, dönüp dolaşıp yine Muharrem İnce’nin ayağına gelebilir" dedi.

Hakan devamında da, "“At fava bekle” mi diyorduk bir zamanlar bu tür durumlarda?" ifadesini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.