Ahmet Hakan: Millet İttifakı’nda Demokrat Parti gitti, Saadet Partisi gitti gidiyor gibi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretine ilişkin olarak, “Millet İttifakı’nda Demokrat Parti gitti, Saadet Partisi gitti gidiyor gibi" yorumunu yaptı.

Hakan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’le görüşmesinden bir şey çıkmaz. Temel Bey’in yaklaşımı önemlidir' diyenler var. Hiç böyle demesinler. Çünkü Temel Bey, Oğuzhan Bey’e itiraz etmez. Saadet Partisi’nin arkasında asıl isim Oğuzhan Asiltürk’tür. Temel Bey de... Oğuzhan Bey’in yaklaşımını benimser ve ciddiye alır." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Yani millet ittifakı açısından durum şudur:Demokrat Parti gitti. Saadet gitti gidiyor gibi..." ifadesini kullandı.