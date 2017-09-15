Ahmet Hakan: Mezarlığı basan akılsız vicdansızlar, bölücülük yaptılar!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, cezaevinden tutuklu olan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine yapılan saldırılara tepki gösterdi. Mezarlığı basan güruhun aslında bölücülük yaptığını belirten Hakan, "Bütün dindarları, bütün milliyetçileri ve insani değerlere sahip herkesi... Bu örgütlenmiş cahilliğe karşı... Birleşmeye çağırıyorum" dedi.

Cenaze için ayrılan kısmın bir anıt olmasını da isteyen Hakan, "Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesinin önce gömüldüğü, sonra da çıkarılmak zorunda kalındığı bu boş mezar, bir anıt haline getirilemez mi?" diye yetkililere sordu.

Ahmet Hakan'ın "Anne cenazesine saldıranlar bölücüdür" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

40 yıldır silahlı kalkışma yapan teröristler, bu ülkeyi bölemediler.

40 yıl daha uğraşsalar...

Yine bölemezler, yine bölemeyecekler.

*

Ama “bölünme” dediğimiz şey ille de bir toprak parçasının koparılmasıyla gerçekleşmez ki.

Duygudaşlığın, bir arada yaşama iradesinin, aynı topluma ait olma hevesinin koparılıp atılmasıyla da gerçekleşir.

*

Mezarlık basan akılsız vicdansızlar, işte bu türden bir bölücülük yaptılar.

Teröristlerin bölemediği ülkeyi zihinsel ve duygusal olarak bölmek için çok esaslı bir adım attılar.

*

Bu akılsız, vicdansız bölücülere verilecek en küçük bir taviz bile bölücülüğe verilmiş çok büyük bir taviz olur.

*

Ayrıca...

Ölüye ve ölüme saygısızlık yapmak ne Türk’ün töresinde vardır, ne İslam’ın hükümlerinde, ne de insanlığın icaplarında...

Dindarlık da, milliyetçilik de, insanlık da cenazeye saldırmaya cevaz vermez... Saldırganlar, dindarlığın da milliyetçiliğin de insanlığın da yüz karalarıdır.

*

Bütün dindarları, bütün milliyetçileri ve insani değerlere sahip herkesi...

Bu örgütlenmiş cahilliğe karşı...

Birleşmeye çağırıyorum.

Boş mezarla ilgili bir teklifim var

Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesinin önce gömüldüğü, sonra da çıkarılmak zorunda kalındığı bu boş mezar, bir anıt haline getirilemez mi?

Anıtın üstüne de...

“Burada bir grup kendini bilmezin kaybettiği insanlık yatmaktadır” yazılamaz mı?

Alevi, Ermeni düşmanlığı

Mezarlık basan örgütlenmiş cehaletin şöyle bağırdığı iddia ediliyor:

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- Burası Sünni mezarlığıdır... Aleviler buraya defnedilemez.

- Burası Türk toprağıdır, Ermeni toprağı değil, burada Ermenileri istemiyoruz.

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Bundan daha büyük nefret suçu mu olur Allah aşkına?

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Plajda bira içen iki kadın doktorun başına anında dört polis diken ve o iki kadın doktoru apar topar karakola çeken zihniyet, bu suçu işleyenlere karşı bakalım ne yapacak?

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Bu tür nefret suçlarının önüne geçmenin iki yolu var:

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- Bir: İktidar partisinin en yukarısından... “Hop birader! Burada Alevi-Sünni ayrımı yapamazsınız. Burası Sünnilerin olduğu kadar Alevilerin de toprağıdır. Terbiyesizlik yapmayın” sesi yükselmelidir.

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- İki: Yine iktidar partisinin en yukarısından... “Hop! Durun bakalım! Bizim partimizde Ermeni milletvekili var. Biz Ermeni düşmanı değiliz. Ermeniler bu toprakların kadim milletlerindendir” sesi yükselmelidir.

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Bu gidişin gidiş olmadığından sadece ben mi kaygı duyacağım yahu!