Ahmet Hakan: Metin Feyzioğlu bu denli şeytanlaştırılmayı hak edecek ne yaptı?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu hakkında güçlü bir algı oluşturulduğunu savunarak, "Bu denli şeytanlaştırılmayı hak edecek ne yaptı bu adam?" diye sordu.

Hakan, "Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu öyle bir hale getirdiler ki hiçbir önyargım olmamasına rağmen adı geçtiğinde bende bile bir kekremsilik oluşmaya başladı." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Ne yaptı Metin Feyzioğlu da aleyhinde böyle güçlü bir algı oluşturuldu? Tamam, bazen benim de şiddetle itiraz ettiğim sözleri ve davranışları oldu ama bu denli şeytanlaştırılmayı hak edecek ne yaptı bu adam?" ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Dün CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına katıldı Feyzioğlu.

Şöyle bir baktım söylediklerine:

- Hükümetin “çoklu baro” projesine net bir biçimde tavır aldı. Bunun çok yanlış olduğunu söyledi. Altını çize çize...

- Baroların yürüyüşüyle ilgili “Meclis’e derdini anlatmak için yürüyorsun değil mi? Neden Meclis davet ettiğinde gelmiyorsun?” dedi. Yürüyüşün maksadını sorguladı. 80 baronun yürüyüşe katılmadığı bilgisini verdi.

- Şafak Yayla adlı teröristin adliyede şehit ettiği savcı Mehmet Selim Kiraz’ı hatırlattı. Ve şöyle dedi: “Bir müzik grubu var. Konser veriyor. Hepimiz Şafak Yayla’yız diye sloganlar... Terörist Şafak Yayla’yı kahraman ilan etmeler... Bu müzik grubuna terörü övdüğü için konser izni verilmiyor. İstanbul Baro Başkanı, ‘sadece türkülerini söylemek istiyorlardı’ diye ağıt yakıyor. Bu normal mi? Savcıyı şehit edenler kahraman ilan edilmez”.

Ne var kardeşim bu söylenenlerde? Doğru bulursun, yanlış bulursun ama adamı şeytanlaştırmak da neyin nesi? Derdiniz nedir sizin? Diyalog kapısını açık tutması mıdır sorun? Hükümeti normal bir hükümet olarak görmesi mi? Buna mı dayanamıyorsunuz? Terörist seviciliğine karşı net bir tavır alması mı sizi rahatsız ediyor? Niye bu adamın üstüne bu denli gidiyorsunuz?

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