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Ahmet Hakan: Meral Akşener başkan adayı olsa kazanır mı?

"Yiğit bir tarafı var ama..."

22 Nisan 2017 12:27

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP'de muhalif kanadın öne çıkan ismi Meral Akşener'in başkanlık seçimine aday olması durumunda avantajları ve dezavantajlarını sıraladı. "Milliyetçiden de laikten de muhafazakârdan da Kürt’ten de oy alabilir" diyen Hakan, "Yiğit bir tarafı var ama Tayyip Erdoğan’la baş edip edemeyeceği şüpheli" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın yazısından bazı bölümler şöyle: 

Aavantajları:

*

- Muhafazakârlık desen... Var, fazlasıyla var.

*

- Darbe karşıtlığı desen... 28 Şubat’ın kahramanlarındandı.

*

- Yiğitlik desen... 28 Şubat’ın eli silahlı generallerine koyduğu posta hâlâ hafızalarda.

*

- Halkla büyülü ilişki desen... Çok fazla olmamak kaydıyla var.

*

- Oy alma potansiyelidesen... Milliyetçiden de laikten de muhafazakârdan da Kürt’ten de oy alabilir.

*

Dezavantajları:

*

- Tutar mı tutmaz mı bilinmez ama FETÖ’cü olmakla suçlanıyor.

*

- Partiden atılması mağduriyet sayılır ama hapiste yatmışlığı yok.

*

- Tek başına bir anlam ifade edebilir ama şöyle güçlü bir ekibi yok.

*

- Yiğit bir tarafı var ama Tayyip Erdoğan’la baş edip edemeyeceği şüpheli.

*

- Kadın olması benim açımdan pek makbul ama bizim ahali oy verir mi, bilemiyorum.

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