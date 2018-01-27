Ahmet Hakan: Merak ediyorum, bir anket sonucu falan mı çıktı ortaya?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili olarak kullandığı "Bizdeki Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine dönme imkanı bulacak" ifadesini değerlendirdi. Hakan, "İlk kez üstüne basa basa 'Suriyeliler ülkelerine dönecekler' mesajı vermeye başladı. Merak ediyorum, bir anket sonucu falan mı çıktı ortaya acaba?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Erdoğan neden ‘Suriyeliler ülkesine dönecek’ dedi?" başlığıyla yayımlanan (27 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Suriyeli mülteciler” konusu...

Halkımız tarafından...

Maalesef “ensar/muhacir” bağlamında değerlendirilmedi.

*

“Suriyeli mülteciler” konusu...

Halkımız tarafından...

Hep sorun olarak görüldü, görülüyor.

*

- “Suriyeliler kadar bile değerimiz yok” deniliyor.

- “Bıktık bu Suriyelilerden” deniliyor.

- “Paralar Suriyelilere gidiyor” deniliyor.

- “Savaşacaklarına neden buradalar” deniliyor.

Hatta bazen siyasetçilerin de kışkırtmasıyla...

Irkçılığa, mülteci düşmanlığına varan bir yaklaşım biçimi halkımız arasına iyice yerleşmiş durumda.

Halkımızın en AK Partili kesimlerinde bile var bu hava.

*

Öyle görülüyor ki...

2019’da yapılacak başkanlık seçiminde...

“Suriyeli mülteciler” konusu...

Alttan alta işlenen en önemli bir konu olacak.

*

İşte bunu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan...

İlk kez...

Üstüne basa basa...

“Suriyeliler ülkelerine dönecekler” mesajı vermeye başladı.

*

Merak ediyorum:

Bir anket sonucu falan mı çıktı ortaya acaba?