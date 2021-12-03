Ahmet Hakan: Melih Gökçek sanki bir sonraki seçimde Mansur Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuz içinde

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programına katılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için, "Benim dikkatimi asıl adamdaki müthiş enerji çekti. Sanki bir sonraki seçimde Mansur Yavaş’ın karşısında aday olacak gibi bir teyakkuz içinde..." dedi.

Hakan, "Sanki Mansur Yavaş’a yüklendikçe, meydan okudukça yüzünün rengi açılıyor, daha bir gençleşiyor gibi. Sanki görevden alınmanın büyük şokunu atlatıp kendine gelmiş, kendisine bir istikamet çizmiş gibi... Bu siyaset, gerçekten çok acayip bir iş. Bir makamı bıraktıktan sonra, aklın o makamda kalmaması mümkün olmuyor galiba" ifadelerini kullandı.

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