Ahmet Hakan: Melih Gökçek isyan bayrağını çekip AKP aleyhine çalışır mı?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yakın zaman istifa edeceği öne sürülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili soru sorarak "İsyan bayrağını çekip AKP aleyhine çalışır mı?" ifadesinde bulundu.

Ahmet Hakan'ın "Melih Gökçek bu saatten sonra neler yapabilir?" başlığıyla yayımlanan (17 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İSYAN bayrağını çeker mi?

Öyle bağladı ki kendisini Tayyip Erdoğan’a... Bırakın isyan etmeyi, sitem etmeye bile hakkı yok.

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Ak Parti aleyhinde çalışır mı?

Ortam öyle namüsait ki... Bırakın aleyhte çalışmayı, “inşallah kaybederler” diye içinden bile geçiremez.

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Pazarlığa oturabilir mi?

Öyle bir kıskaç altında ki... Bırakın pazarlığa oturmayı, “merhamet, azıcık merhamet istiyorum” bile diyemez.

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Başka bir partiye geçebilir mi?

Nereye geçecek? CHP’ye mi? Güldürmeyin beni.

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Oğlu Osman’la ilgili pazarlık yapabilir mi?

Ne oğlu? Ne Osman’ı? Ne pazarlığı? Bırakın Osman için bir şeyler talep etmeyi... Adını bile anamaz.

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Ankara’dan bağımsız aday olabilir mi?

Bırakın yeltenmeyi... Aklından bile geçirmez.

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Vuruşarak çekilebilir mi?

Kadir Abi tarzı nezaketen çekilmese de... İçine atarak çekilir.

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Yüzünü buruşturabilir mi?

Kendisini “ümmetin parçası”, Erdoğan’ı da “ümmetin lideri” olarak gören birinin yapacağı bir şey değildir bu.

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İyi de o zaman ne yapacak bu adam?

Bunların dışında ne kaldıysa onu yapacak... Yani hiçbir şey...

Melih Gökçek'e şarkı tavsiyeleri

- EŞYALAR toplanmış seninle birlikte/Anılar saçılmış odaya her yere...

- Mihrabım diyerek sana yüz vurdum.

- Yazıklar olsun yazıklar olsun/Kaderin böylesine yazıklar olsun.

- Kendim ettim kendim buldum/Gül gibi sararıp soldum.

- Git, git, git... Me... Dur ne olursun.

- Doymadım doyamadım sevmelere seni ben...