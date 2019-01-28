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Ahmet Hakan: Mehmet Aslantuğ aynı ben

Mehmet Aslantuğ: Sadece yanlışların muhalifiyim

28 Ocak 2019 10:45

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisinin aynı Mehmet Aslantuğ olduğunu iddia etti. Hakan,   Aslantuğ'un kendisini tanımladığı ifadeleri sıraladıktan sonra “Yahu aynı ben! Adam beni anlatmış” ifadelerini kullandığını anlatıyor.

Hakan'ın "İyimser biri değilim ama umudum arttı" başlığıyla (28 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mehmet Aslantuğ aynı ben!

Kendisini şöyle tanımlamış Mehmet Aslantuğ: Muhalif biriyim. Sadece yanlışların muhalifiyim. Muhalif partili değilim, muhalifim! Partizanlık üzerinden muhalefet benim işim değil. Okurken... “Yahu aynı ben! Adam beni anlatmış” deyiverdim.

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