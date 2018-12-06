Ahmet Hakan: Mehmet Ali Alabora, Gezi'nin fitili ateşlendikten sonra kabaran dalgada sörf yaptı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen Gezi Parkı eylemleri soruşturmasını değerlendirdi. Hakan, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Memet Ali Alabora hakkında, "Alabora, dernekler, sivil toplum kuruluşları, örgütlü yapılar falan... Hepsinin ama hepsinin yaptıkları, fitil ateşlendikten sonra kabaran dalgada sörf yapmaktan ibarettir" dedi.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında, yurt dışında bulunan gazeteci Can Dündar ve oyuncu Memet Ali Alabora hakkında da eylemlerde etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakan bugünkü yazısının ilgili bölümünde "Gezi'nin fitilini ateşleyenler" hakkında şunları kaydetti:

Gezi’nin fitilini ateşleyen ne Mehmet Ali Alabora’dır, ne bir sivil toplum örgütüdür, ne de herhangi bir örgütlü yapıdır.

Gezi’nin fitilini ateşleyenler...

Sabahın kör vakti eylemci çadırlarını yakma emrini verenlerdir!

Mehmet Ali Alabora, dernekler, sivil toplum kuruluşları, örgütlü yapılar falan... Hepsinin ama hepsinin yaptıkları, fitil ateşlendikten sonra kabaran dalgada sörf yapmaktan ibarettir.