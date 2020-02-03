Ahmet Hakan: “Maske işine mi girsem acaba” diyorum

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Koronavirüs nedeniyle maske kullanımında artış olduğuna dikkati çekti. Hakan, “Maske sektöründeki stok azlığına dair o kadar çok haber okudum ki. ‘Maske işine mi girsem acaba’ diyorum.” ifadesini kullandı.

Hakan, Öyle bir maske bombardımanı altındayım ki yüzüme bir maske takmadan sokağa çıkmak istemiyorum. O kadar çok maskeli insan fotoğrafı gördüm ki maskesiz kendimi acayip savunmasız hissediyorum.” düşüncelerini dile getirdi.

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