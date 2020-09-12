Ahmet Hakan: Macron’un Erdoğan’a yönelik açıklaması, Türkiye’nin muhalefetine verilmiş gollük bir pastır

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek, "Macron’un Erdoğan’a yönelik açıklaması, Türkiye’nin muhalefetine verilmiş gollük bir pastır" dedi.

Muhalefetin, "Sen Erdoğan’a bunlar yüzünden karşıysan... Biz iktidara geldiğimizde de karşında Erdoğan’ın bir benzerini bulacaksın” demesini öneren Hakan, "Golü doksana takmış olur. Bu zamana kadar benzer gollük pasları kaçıran muhalefet, bakalım bu sefer golü atmayı başarabilecek mi?" diye sordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de daha net ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etmişti. Macron'un, "Biz Avrupalılar olarak Erdoğan'ın Türkiyesi'ne karşı güçlü olmalıyız" sözleri Trkiye tarafından eleştirilmiş; AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Macron 'sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la' demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözleri için, "CHP olarak kabul etmiyor kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir" eleştirisinde bulunmuştu.

Hakan bugünkü köşesine şunları kaydetti:

Macron, Erdoğan’a niye karşı? Niye karşı olacak? Türkiye, Ege’deki haklarını sonuna kadar korumaya çalışıyor ya... İşte o nedenle karşı. Türkiye, “Mavi Vatan” diyerek denizlerdeki haklarına sahip çıkıyor ya... İşte o nedenle karşı. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki çıkarlarından milim ödün bile vermiyor ya... İşte o nedenle karşı. Türkiye, Yunanistan’ın şımarıklıklarına “Hadi oradan” diye yanıt veriyor ya... İşte o nedenle karşı.

Macron’un Erdoğan’a yönelik açıklaması... Türkiye’nin muhalefetine verilmiş gollük bir pastır. Muhalefet, Macron’a... Çok güçlü biçimde ve hep bir ağızdan... “Sen Erdoğan’a bunlar yüzünden karşıysan... Biz iktidara geldiğimizde de karşında Erdoğan’ın bir benzerini bulacaksın” derse... Golü doksana takmış olur.

Bu zamana kadar benzer gollük pasları kaçıran muhalefet, bakalım bu sefer golü atmayı başarabilecek mi?

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