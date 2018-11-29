Ahmet Hakan: Kurşun döktürüp geleceğim

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, üzerinde bir uğursuzluk olduğunu belirterek kurşun döktürteceğini yazdı. Hakan, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasını üzerindeki uğursuzluğun varlığıyla açıklayarak "Acun’la buluşup tanıştım... Adamcağız 'şak' diye Şeyma’dan boşandı" dedi.

Ahmet Hakan, kurşun döktürme meselesi üzerinden bir kaç konuyu ti'ye alarak şu ifadeleri kullandı:

"-Hıncal Uluç “Ben öyle demedim, okuduğunu mu anlamıyorsun” diye çıkış yaptı.

- Grifitthi ablamızın uçak kazasında öldüğünü sanacak kadar şaşkınlaştım...

- Hangi aday adayına azıcık koltuk çıktıysam o aday adayı bir türlü aday olamadı, olamıyor.

- Evdeki İşbir yatağı evin balkonundan aşağı atacak kadar dellenmiş durumdayım.

- Kendimi durup dururken Mansur Yavaş’la bile takışır halde buluverdim.

Kısacası bir uğursuzluk var üzerimde.

Bizim Orkun’un biraz modern yöntemlerle kurşun döken bir babaannesi var.

Ona gidip bir kurşun döktüreceğim."

Ahmet Hakan'ın "Kurşun döktürüp geleceğim" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz