Ahmet Hakan: ‘Kriz var' demek yerine şunları diyebilirsiniz; 'Bir cisim yaklaşıyor'...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dolarda yaşanan dalgalanma ve Türk Lirası'nın değerini yitirmesinin ardından ekonomide yaşananların medyada nasıl yer bulduğunu yorumladı. Yazar, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamaları için, "Mesela Ali Koç gibi...'Kriz olmayabilir ama bir endişe var' diyebilirsiniz. Mesela Adalet Bakanı Gül’ün sözünden hareketle...'Ekonominin psikolojisi bozuk' diyebilirsiniz" değerlendirmesi yaptı.

Ahmet Hakan'ın "Kriz var’ demek yerine şunları diyebilirsiniz" başlığıyla (25 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Mesela ASO Başkanı gibi...

“Ekonomik darboğaz var” diyebilirsiniz.

Mesela bazı işadamları gibi...

“Ekonomide bir daralma var” diyebilirsiniz.

Mesela Ali Koç gibi...

“Kriz olmayabilir ama bir endişe var” diyebilirsiniz.

Mesela Adalet Bakanı Gül’ün sözünden hareketle...

“Ekonominin psikolojisi bozuk” diyebilirsiniz.

Mesela Timur Selçuk’un şarkıda dediği gibi...

“Ekonomi tıkırında... Ekonomi tıkırında...” diyebilirsiniz.

Mesela eski MÜSİAD Başkanı gibi...

“Kısa süreli bir türbülans var” diyebilirsiniz.

Ya da hepsini bir yana bırakıp...

“Bir cisim yaklaşıyor” da diyebilirsiniz."

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