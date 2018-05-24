Ahmet Hakan: Koruma şubeden geldiler, 'ölüm tehditleri' söz konusuymuş, kimsem yok...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, koruma şubeden bir grup polisin geldiğini ölüm tehditleri aldığını tebliğ ettiklerini söyledi. "Evrak imzalattılar" diyen Hakan, "Yakın koruma isteyip istemediğimi sordular. Ve gittiler" ifadesini kullandı.

Hakan, yalnız olduğu vurgusu yaptığı yazısında, "Kimsem yok" ifadesini kullandı. "Bu senin tercihin birader..." diye ekledi.

Hürriyet yazarı, "Ölüm tehdidi" başlığı altında şunları yazdı:

Koruma Şube’den geldiler.

Aldıkları istihbaratı gösterdiler.

Benim için “ölüm tehditleri” söz konusuymuş...

Tehdit eden örgütlerin isimlerini verdiler.

Evrak imzalattılar.

Yakın koruma isteyip istemediğimi sordular.

Ve gittiler.

*

Ne yaptım?

Şunu yaptım:

Durumdan avukatım Aslı Kazan’ı haberdar ettim. Çok yakın birkaç arkadaşıma söyledim.

*

Sonra baktım ki söyleyecek, durumdan haberdar edebileceğim başka kimsem yok.

Örgütüm yok, aşiretim yok, grubum yok, sosyetem yok, Cihangir’im yok, Fatih’imyok, Harbiye’m yok, Galatasaray’dan arkadaşlarım yok, imam-hatiplilerim yok, tarikatım yok, cemaatim yok, solcularım yok, sağcılarım yok, liberallerim yok, gazeteciler cemiyetim yok, basın konseyim yok, deistlerim yok, müminlerim yok, Nişantaşı’m bile yok.

Yok oğlu yok yani.

*

Sonra kendi kendime dedim ki:

Amaaan boş ver... Bu senin tercihin birader...