Ahmet Hakan da Selvi'ye katıldı: Umut yok, terörle yaşamaya alışmak zorundayız

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Vezneciler’deki bombalı saldırının ardından “Terörle mücadele kıyamete kadar sürecek” sözlerine değinerek, “Kıyamete kadar sürecek olan terörle kıyamete kadar mücadele etmeyi düşünmek için ‘büyük lider’ olmaya falan gerek yok ki. Küçük liderler de kıyamete kadar sürecek olan terörle kıyamete kadar mücadele ederler.” dedi. Hakan, o dönem Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi şimdinin Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin Ankara Kızılay'da 34 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından canlı yayın söylediği ve çok tepki çeken "Terörle yaşamaya alışmak zorundayız" sözlerinin aynısını kullandı. "Yani umut yok.Yani yüzümüz gülmeyecek. Yani depremle yaşamaya alışmak zorunda olduğumuz gibi terörle yaşamaya da alışmak zorundayız." diyen Hakan, yazılarına kısa bir mola verdiğini duyurdu.

Ahmet Hakan’ın bugün (9 Haziran 2016) yayımlanan “Kıyamete kadar” başlıklı yazısı şöyle:

- “Terörü bitireceğiz” denirdi.

- “Hesabını soracağız” denirdi.

- “Bıçak kemiğe dayandı” denirdi.

- “Hiç kimse sabrımızı test etmeye kalkışmasın” denirdi.

- “Terörün belini kırdık” denirdi.

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Yeni cümle ise farklı...Artık şöyle deniyor:

“Terörle mücadele kıyamete kadar sürecek.”

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İyi ama...

Eğer terörle mücadele kıyamete kadar sürecekse...

Terör de kıyamete kadar sürecek demektir.

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Yani umut yok.Yani yüzümüz gülmeyecek.

Yani depremle yaşamaya alışmak zorunda olduğumuz gibi terörle yaşamaya da alışmak zorundayız.

Yani Vezneciler’den korkarak geçmeye devam.

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Kıyamete kadar sürecek olan terörle kıyamete kadar mücadele etmeyi düşünmek için “büyük lider” olmaya falan gerek yok ki...

Küçük liderler de kıyamete kadar sürecek olan terörle kıyamete kadar mücadele ederler.

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“Büyük” olmak için...Terörün kıyamete kadar sürmesine engel olmak şarttır.

Kısa bir mola

Bir dizi resmi ve yarı resmi temasta bulunmak üzere birkaç günlüğüne yurtdışında olacağım.

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Fırsat buldukça yazarım.

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Kıyamete kadar kendinize mukayyet olun.