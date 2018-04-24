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Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun kafasında iki isim var, Abdullah Gül ve Meral Akşener

"Kemal Bey, Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyormuş"

24 Nisan 2018 13:02

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran seçimleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında iki isim olduğunu söyledi. Hakan, bu isimlerden birinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, diğerinin de İyi Parti lideri Meral Akşener olduğunu ileri sürdü. 

Hakan, "Kulağıma çalınanlara göre Kemal Bey bu iki isimden birinin adaylığında Cumhurbaşkanlığı seçimine girmek ve ilk turda kazanmak istiyormuş" dedi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran'ı seçim tarihi olarak açıkladı. Ardından başlayan aday çalışmalarında AKP-MHP ittifakının adayı Tayyip Erdoğan olurken, dün (23 Nisan 2018) İyi Parti tarafından yapılan açıkladama, "Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır” dendi.

Fox TV'den İsmail Küçükkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmede, "Hiçbir koşulda ve kimse için adaylıktan çekilmeyeceğim. 20 milletvekili ile grup kurmamıza rağmen 100 bin imza ile aday olacağım. Bana 'Gül için çekil' derlerse çekilmem" dediğini aktardı. 

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, partisinin cumhurbaşkanı adayını salı günü açıklayacağını duyurmuştu. 

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