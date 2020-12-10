Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını yazdı: Zaferi bilmiyorum ama seçim, ikinci tura kalabilir

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını değerlendirdi. Hakan, “Zaferi bilmiyorum. Ama seçim, ikinci tura kalabilir.” yorumunu yaptı.

Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu açısından koşullara şöyle bir bakalım: Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak. Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak. İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak. İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... Kazanamasalar bile alacakları yüksek oyla yeni lider olacaklar. Yepyeni, bambaşka ve büyülü bir isim bulup çıkarsa... Bulamıyor, yok öyle bir aday. Koşullar bunlar." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Bu koşullar, Kemal Bey’e şu iki şeyi dayatıyor: Bir: Millet ittifakının her partisi, kendi adayını çıkarmalıdır. İki: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin adayı olmalıdır. Peki buradan bir zafer çıkar mı? Zaferi bilmiyorum. Ama seçim, ikinci tura kalabilir. İşte tam bu anda cevaplanması gereken soru şudur: İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarıştığında... Kılıçdaroğlu’nun şansı olabilir mi? Meclis’teki son ateşli konuşmasıyla, her geçen gün dozunu arttırdığı muhalefetle, kendisini Recep Tayyip Erdoğan’ın tam karşısında konumlandırmasıyla, gitgide artan canlılığıyla... İşte bu soruya cevap arıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer havanın kendi açısından olumlu bir noktaya doğru gittiğini görürse... Koşulların da dayattığı bu seçeneği hayata geçirebilir." düşüncesini dile getirdi.