Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu dayanağı olmayan bir sallamaya imza atınca...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 'Kemal Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalışıyor” açıklamasını değerlendirdi. Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde iktidarın kum torbası haline geldiğini belirterek, "Burada en büyük pay, kendisine aittir" dedi.

Ahmet Hakan, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan’ı koruma ve kollama yoluna gitmediğini, bunun yanı sıra cinayeti dünyanın gündemine taşıdığını, Suudi Arabistan'ın Türkiye nedeniyle çok zor durumda kaldığını savundu. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaşıkçı cinayetini parmağına sardığını kaydeden yazar,

"Dünyadaki en azılı Erdoğan karşıtları bile Erdoğan’ın cinayet karşısındaki tutumunu takdir ederken Kılıçdaroğlu, veryansın etmeye başladı:

- Yok, cinayetten Erdoğan’ın haberi varmış.

- Yok, maksat Suudi Arabistan’la pazarlığa oturmakmış.

- Yok, faillerin kaçmasına göz yumulmuş...

Falan.

Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan, Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü önceden biliyordu' gibi hiçbir dayanağı olmayan bir sallamaya imza atınca...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 'Böyle dayanaksız bir iddiada bulunduğuna göre Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalışıyor' dedi.

Sözün özü şudur:

Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemlerde iktidardakilerin kum torbası haline gelmişse...

Burada en büyük pay, kendisine aittir" vurgusu yaptı.

Ahmet Hakan'ın "Kemal Bey nasıl oldu da kum torbasına dönüştü" başlığıyla (2 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz