Ahmet Hakan: Kesin bilgi; Melih Gökçek istifa etmiyor, ama...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edecek iddialarıyla ilgili olarak, "Melih Gökçek’e “İstifa et” denmedi ama 2019’da aday yapılmayacağının çok güçlü sinyali verildi. Gökçek de “en azından istifa etmekten kurtulduk” diye azıcık memnun kaldı" dedi. Hakan, "Sonuç olarak... Melih Gökçek istifa etmiyor. Ama 2019’da aday olamayacak... Kesin bilgi... Yayalım" dedi.

Hakan'ın "Melih Gökçek’le ilgili kesin bilgiler... Yayalım!" başlığıyla yayımlanan (7 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Melih Gökçek’e “İstifa et” denmedi ama 2019’da aday yapılmayacağının çok güçlü sinyali verildi. Gökçek de “en azından istifa etmekten kurtulduk” diye azıcık memnun kaldı.

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- Gökçek, Erdoğan’la buluşmasında... Belediyenin devam eden çalışmalarını anlatmış. Özellikle de ANKAPARK’ı...

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- Erdoğan / Gökçek buluşmasında toplantıya bir ara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılmış.

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- Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten hemen sonra iki oğlu ve kardeşiyle bir durum değerlendirmesi yapmış.

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- Sonuç olarak... Melih Gökçek istifa etmiyor. Ama 2019’da aday olamayacak... Kesin bilgi... Yayalım.

İyi oldu Gökçek işi

- Bir yandan... “Hani sandıkla gelen sandıkla gidecekti” diye sormak...

- Bir yandan da... Melih Gökçek istifa ettirilsin diye beklentiye girmek...

Çok sahtekârca ve çok ikiyüzlüce bir tutum!

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Bu yüzden...

Melih Gökçek’in istifaya zorlanmaması çok ama çok iyi olmuştur.

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Hem istifa etseydi...

Ben kiminle uğraşacaktım.

Fakat iyi eğlendik

Melih Gökçek tantanasının sonunda etrafımdan gelen cümleler aşağı yukarı şunlar:

- İyi eğlendik ha.

- Güzel eğlendik.

- Yalnız baya eğlendik ha.

- Ama iyi eğlendik.

- Fakat ne eğlendik be.

- Kabul edelim güzel eğlendik.

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