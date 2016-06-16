Ahmet Hakan: Kendi üslubuyla Erdoğan'a 'diktatör' diyen Yiğit Bulut, Fuat Avni olabilir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut'un "Bu ülkede zaten lider var, siyaseti yapıyor. Başka kimsenin siyaset yapmasına ihtiyaç yok. İçeride de siyaset yapıyor, dışarıda da siyaset yapıyor." ifadesiyle ilgili olarak, "Yiğit Bulut kendi üslubuyla Erdoğan'a 'diktatör' dedi" diye yazdı.

"Peki ama Yiğit Bulut neden böyle bir şey yapmış olabilir?" diye soran Hakan, "Bence iki ihtimal var. Ya Yiğit Bulut, Fuat Avni’dir. Ya da başta Erdoğan olmak üzere herkesin çok öfkeli olduğu Muhammed Ali’nin cenaze töreninde arkadan gülerek kafasını çıkarmasının bağışlanması için böyle şeyler söylüyordur" dedi.

Ahmet Hakan'ın, "Yiğit Bulut kendi üslubuyla Erdoğan'a 'diktatör dedi" başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2016) yazısı şöyle:

"Erdoğan karşıtları, Erdoğan için "diktatör" diyor.

Erdoğan yanlıları ise buna şiddetle itiraz ederek “Diktatör olsa sen hiç böyle konuşabilir miydin” türü tezler ileri sürüyor.

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Tartışma işte bu minval üzere devam ederken...

Erdoğan’ın hemen yanı başındaki Yiğit Bulut, Erdoğan karşıtlarını haklı çıkaracak bir çıkış yaptı.

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Şöyle dedi Yiğit Bulut:

- Bu ülkede zaten lider var, siyaset yapıyor.

- Başka kimsenin siyaset yapmasına da ihtiyaç yok.

- İçeride de siyaset yapıyor, dışarıda da siyaset yapıyor.

- Bizim görevimiz lidere destek olmak.

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Ne çıkar bu sözlerden?

Ne çıkacak?

Tabii ki dört dörtlük diktatörlük çıkar.

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Tek kişi hariç kimsenin siyaset yapamadığı ve herkesin o tek kişiye destek olmakla yükümlü olduğu bir yer, ancak ve ancak diktatörlük olur.

Başka bir şey olamaz.

*

Peki ama Yiğit Bulut neden böyle bir şey yapmış olabilir ki?

*

Bence iki ihtimal var:

- Ya Yiğit Bulut, Fuat Avni’dir.

- Ya da başta Erdoğan olmak üzere herkesin çok öfkeli olduğu Muhammed Ali’nin cenaze töreninde arkadan gülerek kafasını çıkarmasının bağışlanması için böyle şeyler söylüyordur"