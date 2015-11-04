Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu lider değildir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türk siyasetinin gelmiş geçmiş “en zarif, eleştiriye tahammüllü, demokrat politikacılarının” başında geldiğini söyleyerek; “Ama maalesef 'lider' değildir, ‘lider’ olamamıştır” dedi.

Hakan, AKP’nin 1 Kasım seçimlerinde yüzde 49 oy oranı düşük bularak, “Rakibi Bahçeli olan bir partinin en az yüzde 70 alması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te “Bahçeli gibi bir rakiple yüzde 70 alınmalıydı” başlığıyla yayımlanan (4 Kasım 2015) yazısı şöyle:

AK Parti yüzde 49 aldı ya...

Bence az bile aldı.

Rakibi Bahçeli olan bir partinin...

En az yüzde 70 alması gerekirdi.

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Kılıçdaroğlu’na dair kısa ve acıklı saptama

Kemal Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinin gelmiş geçmiş...

En zarif.

En nazik.

En eleştiriye tahammüllü.

En demokrat.

En saygılı.

En özgürlükçü.

En dinlemesini bilen.

En iyi niyetli.

Politikacılarının başında gelmektedir.

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Ama maalesef “LİDER” değildir, “LİDER” olamamıştır.

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Zaferi üleştirmiyor bile

SABAH gazetesinde manşet:

“Zafer Erdoğan’ın.”

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Anayasa gereği tarafsız olması gereken, miting yapmayan, oy istemeyen bir Cumhurbaşkanı, nasıl olur da seçimden birinci çıkan partinin zaferinin sahibi olur?

Bu soruyu geçiyorum.

Çünkü sorunun cevabını herkes biliyor.

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Ama insan şunu demeden de edemiyor:

Bari zaferi üleştirseydiniz yahu!

Bari “Zafer Erdoğan’ın” dediğiniz yerin hemen altında birazcık da Ahmet Davutoğlu’ndan söz edeydiniz.

Ya da “Zafer’in büyüğü Erdoğan’ın, küçüğü de Davutoğlu’nun” falan deseydiniz.

Bre vicdansızlar, bre insafsızlar.