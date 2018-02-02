Ahmet Hakan: Kemal Bey'le bu iş yürümüyor, radikal bir değişim şart

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'de 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak 36. Olağan Kurultay için radikal bir değişimin şart olduğunu söyledi. Kemal Bey’le (Kılıçdaroğlu) bu iş yürümüyor" diyen Hakan, "Kemal Bey gerçekten çok iyi bir insan, çok iyi niyetli biri, çok kibar bir adam, çok demokrat falan fakat ne yazık ki bu işin adamı değil" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "Teröristlerin uykuda katlettiği Fatma için de bildiri yayınlamazsanız..." başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Artık...

Muharrem İnce mi gelir başa...

Yoksa Ümit Kocasakal mı?

Bilmiyorum.

Yoksa...

Şöyle “Macron” tipli yepyeni bir isim mi çıkar ortaya...

Onu da bilmiyorum.

*

Ama bildiğim bir şey var ki:

CHP’de radikal bir değişim, köklü bir yenilenme, statükoyu sarsacak bir huruç hareketi şart!

Kemal Bey’le bu iş yürümüyor.

*

Kemal Bey yeniden başa geçerse...

Olacakları söyleyeyim:

- Yine organizasyonsuzluk alıp başını gidecek.

- Yine her kafadan ayrı ses çıkacak.

- Yine iktidarın eline gereksiz kozlar verilecek.

- Yine gündemin peşinden gitmek zorunda kalacaklar.

- Yine halkın bütününe açılmaları mümkün olmayacak.

- Yine yüzde 25 civarına takılıp kalacaklar.

- Yine Erdoğan tarafından şamar oğlanına çevrilecekler.

- Yine ülkenin gidişatında milim etkili olamayacaklar.

- Yine iktidarın kendisini denetimsiz hissetmesine katkı sunacaklar.

*

Kemal Bey gerçekten çok iyi bir insan, çok iyi niyetli biri, çok kibar bir adam, çok demokrat falan...

Fakat ne yazık ki bu işin adamıdeğil.

*

CHP için önerdiğim çıkış yolu şudur:

CHP’de...

Çarşı karışmalı, dengeler altüst olmalı, şaşırtıcı gelişmeler olmalı, radikal mi radikal bir değişim olmalı...

*

Ne olur ki?

Bundan daha kötü olacak değil ya!