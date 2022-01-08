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Ahmet Hakan: Kazakistan olaylarında FETÖ parmağı olduğuna dair haberlerle, örgütü biraz fazla mı abartmış oluyoruz?

"FETÖ demek ABD demekse o zaman ‘Kazakistan olayında ABD parmağı’ demelisin. Böylece kuklayı abartmak yerine kuklacıyı hedefe koymuş olursun"

08 Ocak 2022 07:52

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kazakistan’da yaşananlarda “FETÖ” parmağı olduğu iddialarını değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Kazakistan olaylarında FETÖ parmağı olduğuna dair haberleri yabana atamıyorum” dedi.

Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

İkiyüzlülük, kaypaklık, kendisini gizleme üzerine kurulu bir örgütlenmeyle ilgili olarak somut bir delil sunmanın ne denli zor olduğunun farkındayım. Bu nedenle... Kazakistan olaylarında FETÖ parmağı olduğuna dair haberleri yabana atamıyorum. Ama bir yandan da endişem var. Acaba bu tür haberlerle FETÖ denilen örgütü, biraz fazla mı abartmış oluyoruz?

“Ne abartması birader? FETÖ demek ABD demek” diye karşı çıkanlar olacaktır. Onlara şöyle cevap vermek isterim: “Madem öyle, o zaman ‘Kazakistan olayında ABD parmağı’ demelisin. Böylece kuklayı abartmak yerine kuklacıyı hedefe koymuş olursun.”

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