Ahmet Hakan: Kapılar açıkken giderken Türkiye’ye laf edenleri bir daha asla almayalım

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Suriye ordusunun İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceğine yönelik haberlere ilişkin, "Kapılar açıkken giderken Türkiye’ye laf edenleri bir daha asla almayalım" yorumunu yaptı.

Hakan, "Mültecileri güvensiz yollardan uzak tutalım. 'İlle de gideceğim' diyene çocukları bırak diyelim.Giderken Türkiye’ye laf edenleri bir daha asla almayalım. Çoluk çocuk şişme botlara doluşmalara izin vermeyelim. Göz göre göre kimseyi ölüme göndermeyelim." ifadesini kullandı.

Hakan, "Avrupa’ya 'İnsan ol, olmazsan şunu yaparız' deme şansımız yok ama 'Mülteci yığılmasına karşı verdiğimiz savaşta bizi yalnız bırakma, bırakırsan kapıları açarız' deme şansımız var." düşüncesini dile getirmişti.

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