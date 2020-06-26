Ahmet Hakan: Kaftancıoğlu’na ceza verilince tweet’lerin kabul edilemezliğini bıraktık

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na geçmişte attığı tweet'ler gerekçe gösterilerek verilen 9 yıl 8 aylık hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onanmasını köşesinde yorumladı.
TIKLAYIN | Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıllık ceza onandı
Hakan, "Canan Kaftancıoğlu’na ceza verilmeseydi... Canan Kaftancıoğlu’nun attığı tweet’lerde yazdığı kabul edilemez hususları konuşuyor olacaktık. Canan Kaftancıoğlu’na ceza verilince... Atılan tweet’lerin kabul edilemezliğini bıraktık, verilen cezanın kabul edilemezliğine odaklanmış olduk. Başka sözüm yok, tanık sizin." düşüncesini dile getirdi.
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