Ahmet Hakan: Kafayı bozmuş tipin teki Atatürk’e 'ajan majan' diyerek hakaret ediyor, AK Parti'ye destek veren küçük bir kesimi etkileyebiliyor; yapmayın!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Atatürk’e 'ajan majan' diyerek hakaret ediyor.Ve işin daha fenası... Bu yazdığıyla AK Parti’ye destek veren çok küçük bir kesimi etkileyebiliyor.v Yapmayın beyler! Etmeyin efendiler!" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete geçmesinin üzerinden yüz yıl geçti. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim: Demirel... Ecevit... Özal... Erbakan... Bu ülkeyi yönetme fırsatı elde ettilerse. Bunu hâkimiyet hakkının millete verilmesi sayesinde elde ettiler. Şu da nettir: Hâkimiyet hakkı, yüz yıl önce millete verildiği için Tayyip Erdoğan, milletten aldığı destekle 17 yıldır ülkeyi yönetebiliyor. Yüz yıl önce hâkimiyet hakkı millete verilmeseydi. 15 Temmuz kepazeliğini bastırdığımız anda dağa-taşa 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir' yazamayacaktık." ifadesini kullandı.

Hakan, "Hiçbir şey için olmasa da sırf bunlar için bile Atatürk’ün hakkı ödenmez. Sırf bunlar için bile Atatürk’e derin bir saygı duymak şart. Fakat öyle olmuyor işte! Mesela Atatürk’le kafayı bozmuş tipin teki. Hâkimiyet hakkının millete verilişinin yüzüncü yıldönümünde sosyal medyadan yazdığı mesajlarda. Atatürk’e 'ajan majan' diyerek hakaret ediyor. Ve işin daha fenası... Bu yazdığıyla AK Parti’ye destek veren çok küçük bir kesimi etkileyebiliyor. Yapmayın beyler! Etmeyin efendiler! Bir 'ilgi budalası'nın peşine takılıp da... Hâkimiyeti millete teslim eden, “milli irade” diye bir kavramın bayraklaştırılmasına vesile olan, son sözün millet tarafından söylenmesi sürecini başlatan Atatürk gibi bir lidere saygısızlık etmekten derhal vazgeçin!" görüşünü savundu.

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