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Ahmet Hakan: Kadri Gürsel'in şahidiyim!

"FETÖ'ye dokunanın anında yandığı bir dönemde..."

11 Nisan 2017 11:26

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP-C'ye müzahir olduğu" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 92 ByLock kullanıcısıyla görüşmekle suçlanan Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel ile ilgili olarak "FETÖ’ye dokunanın anında yandığı bir dönemde bizim televizyon programında çatır çatır FETÖ’nün içyüzünü anlatmış, anlatabilmiş bir gazetecidir. Şahidim, şahidim, şahidim" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Kılıçdar SSK’yı batırdığı için evet demeliymişiz" başlığıyla yayımlanan (11 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Teşekkürler bıçak sırtı

Kaldırımda dalgın bir şekilde yürüyordum.

Birden bir korna sesi!

Kafamı kaldırdım.

Bir taksici...

“Ahmet Bey! Evet mi, hayır mı?” diye haykırdı.

*

Tam kekeliyordum ki...

Bir anda o meşhur çıkış noktası aklıma geliverdi:

“Bıçak sırtı, bıçak sırtı, bıçak sırtı.”

Kadri Gürsel için bir tanıklık

- FETÖ’nün ülkede egemen olduğu...

- FETÖ aleyhinde konuşmanın cesaret istediği...

- FETÖ’ye dokunanın anında yandığı...

Bir dönemde...

Bizim televizyon programında...

Çatır çatır FETÖ’nün içyüzünü anlatmış, anlatabilmiş bir gazetecidir.

*

Şahidim... Şahidim... Şahidim...

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