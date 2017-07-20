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Ahmet Hakan: Kabine revizyonuna dair gelişigüzel notlar...

"Kabinede Yozgat temsil edilmeyecek mi; aman Allah'ım!"

20 Temmuz 2017 11:53

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dün (19 Temmuz 2017) Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan kabine değişikliğiyle ilgili olarak "Adalet Bakanı’nın değiştirilmesi acaba; 'Adalet Yürüyüşü haklı bir yürüyüştü' mesajı mı?" diyen Hakan, "Ne yani? Kabinede Yozgat temsil edilmeyecek mi? Aman Allah’ım" görüşünü dile getirdi. 

Ahmet Hakan'ın "Kabine revizyonuna dair gelişigüzel notlar" başlığıyla yayımlanan (20 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Adalet Bakanı’nın değiştirilmesi acaba... “Adalet Yürüyüşü haklı bir yürüyüştü” mesajı mı?

*

- Ne yani? Kabinede Yozgat temsil edilmeyecek mi? Aman Allah’ım!

*

- Tuğrul Türkeş’in bakanlıktan olacağı öyle belliydi ki... Etrafımdaki herkesin içine doğmuştu. O derece yani.

*

- Gidene ağam, gelene paşam diyorum: Nabi Bey’i pek severdim ama Numan Beyde kültürün ve turizmin hakkını verir.

*

- Numan Bey’in eski partisinden bir de Adalet Bakanı çıktı... Abdulhamit Gül’e hayırlı olsun bakanlık.

*

- Kabinede iki kadın... Hımmm... Yetmez ama evet.

*

- Burhan Hocam... O son montajı yapmayacaktın.

*

- Ahmet Eşref Fakıbaba... Gıdayı da bilir, tarımı da bilir, hayvancılığı da bilir. Tam isabet yani.

*

- Ömer Çelik yeni hükümet sözcüsü olur mu acaba?

*

- Savunma Bakanı değişmeseydi keşke... Bu kritik dönemde...

*

- Recep Akdağ’ın bu son sağlık bakanlığı, artık değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez gibi gelmişti bana... Aha da değişti.

 

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