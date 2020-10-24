Ahmet Hakan: İyi Parti'yi dış güçler mi karıştırıyor?

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İyi Parti'de 2. Olağan Kongresinde dağıtılan 'oy verilmeyecekler listesi' ile başlayan ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' imasında bulunmasıyla iyice kızışan krizle ilgili olarak, "İyi Parti'yi dış güçler mi karıştırıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Hakan, bugünkü köşesinde İyi Parti'de yaşananlara ilişkin şu soruları sordu:

Kamuoyu önünde partiyle ilgili eleştirileri günlerdir açıklayan Aytun Çıray, bir dış güç müdür?

Her tartışmada adı geçen ve sürekli parti içi eleştirilere hedef olan Koray Aydın, bir dış güç müdür?

“Partimizde Sorosçu var” diyerek partiyi bırakıp giden Balıkesir milletvekili İsmail Ok, bir dış güç müdür?

Patlattığı son bombalarla İyi Parti’de ortalığı karıştıran Ümit Özdağ, bir dış güç müdür?

Son büyük kongrede bazı milletvekillerinin isimlerinin silinmesi için çaba gösterenler, bir dış güç müdür?

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