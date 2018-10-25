Ahmet Hakan: İyi de bu mehter marşı da biraz ırkçı falan değil mi?

Danıştay 8. Dairesi'nin okullarda 'Öğrenci Andı' okunmasının kaldırılmasını iptal eden kararının ardından siyaset cephesinde tartışmalar büyüdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, "Papaz kararına ses çıkaramayanlar, andımızın okunduğunu duyunca ayağa kalkmışlar. Andımız etnik bir ifade değildir. Türk'üm demek ayıp mıdır, doğruyum demek yanlış mıdır? Bize kırmızı çizgi hatırlatması yapan gafiller utanmasınlar ki, MHP'nin kırmızı çizgisi Türklüktür. Biz ne faşist, ne kafatasçıyız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Milletimizin en etkili andı İstiklal Marşıdır. Bunun dışına bir and tanımıyoruz, tanımayacağız" dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'Öğrenci Andı', ırkçılık tartışmasına bir yenisini daha ekleyerek, "Ver mehteri' denilince... Veriyoruz mehteri...'Andımız' ırkçı falansa... Bu mehter marşı nedir Allah aşkına? Yoksa mehter olunca gideri oluyor da sıra ‘Andımız’a gelince mi sorun oluyor?" dedi.

Ahmet Hakan köşesinde Mehter Marşı'na dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ver mehteri' denilince... Veriyoruz mehteri...

Ve karşımıza şöyle bir mehter marşı çıkıyor:

“Türk milleti Türk milleti/Aşk ile sev milliyeti/Kahret vatan düşmanını/Çeksin o melun zilleti”.

Bir şey soracağım?

'Andımız' ırkçı falansa... Bu mehter marşı nedir Allah aşkına?

Yoksa mehter olunca gideri oluyor da sıra ‘Andımız’a gelince mi sorun oluyor?"

Ahmet Hakan'ın "El değmemiş kulis bilgileri... Melih Gökçek’in keyfi yerindeymiş!" başlığıyla (25 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz