Ahmet Hakan: İstanbul’a yetmeyen Atatürk Havalimanı'na neden 'asla dokunulmayacak kutsal bir mekân' muamelesi yapılıyor?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Atatürk Havalimanı'nda yıkımın başlaması tartışmalarıyla ilgili olarak, İstanbul Havalimanı'nın ihtiyaçları karşıladığını, devlete para kazandırdığını söyleyerek, "Artık iyice şehrin içinde kalan, kent trafiğini fazlasıyla zorlayan, İstanbul’a yetmeyen bu havaalanına neden 'Asla dokunulmayacak kutsal bir mekân' muamelesi yapılıyor? Anlamış değilim" diye sordu.

"Üstelik yerine... Beton dikilmeyecek. Koskocaman bir park yapılacak. Ağaçlandırılacak. Devasa bir parka kavuşacağız yani" diyen Hakan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu "Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var" ifadesi için de, şunları yazdı: