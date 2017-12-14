Ahmet Hakan: İslam İşbirliği Teşkilatı; Müslümanlar, müslüman öldürdüğünde kınama yapmıyor mu?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dünya çapında gelen tepkilere rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) hakkında yazdı. Teşkilatı eleştiren Hakan, " İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kınama yapması için... Yahudi ya da Hıristiyanların mı Müslüman öldürmesi gerekiyor? Müslümanlar Müslüman öldürdüğünde kınama olmuyor mu?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın "Meclis performansları açısından bazı siyasiler" başlığıyla yayımlanan (14 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İslam İşbirliği Teşkilatı

Keşke...

Suudi Arabistan’ı da Yemen’de öldürdüğü çocuklar için kınasaydılar.

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Ne yani?

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kınama yapması için...

Yahudi ya da Hıristiyanların mı Müslüman öldürmesi gerekiyor?

Müslümanlar Müslüman öldürdüğünde kınama olmuyor mu?