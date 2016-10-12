T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Irak Başbakanı'na söylediğiniz sözlerle yeni bir posta koyma tarzı öğrettiniz Sayın Erdoğan!

"Bundan kelli kim laf sokarsa 'Sen benim muhatabım değilsin' diyeceğim"

12 Ekim 2016 11:24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye yönelik "Sen benim muhatabım değilsin. Seviyemde değilsin. Kıratımda değilsin. Kalitemde değilsin" sözlerini değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Irak Başbakanı İbadi’ye söylediğiniz bu sözlerle bana yepyeni bir posta koyma tarzını öğretmiş oldunuz, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

15 Temmuz’u ve sonrasını tamamen mağduriyetler üzerinden okumak ile mağduriyetleri dile getirenlerin tümünü FETÖ’cü ilan etmek arasında bir yer olmalı.

 

Rüştü Reçber'in yazısı

 

RÜŞTÜ Reçber, önceki gün Hürriyet Spor’da yazdığı “Artık Sana İnanmıyoruz” başlıklı yazısıyla...

Mırın kırına zerre prim vermeden haykırmış.
İdare-i maslahat yerine devrimciliği seçmiş.
Eş, dost, ahbap kayırmacılığının yerine cesareti koymuş.

Kutluyorum kendisini...

Hem de her yerinden.

 

Gitti ezeli ile ebedi, geldi aylık ile haftalık

 

MEŞHUR sözdür: Milletler arası ilişkilerde ezeli ve ebedi dostluklar ve düşmanlıklar olmaz.

Beş ay önce Putin’e ağır hakaretler edilirken bugün “en büyük Putin” noktasına gelindiğini görünce...

Şöyle demek kaçınılmaz oldu: Milletler arası ilişkilerde haftalık ve aylık dostluklar ve düşmanlıklar olmaz.

 

Bundan kelli

 

BUNDAN kelli her kim ki bana laf sokmaya çalışır...


Benden şu sözleri işitir:

Sen benim muhatabım değilsin.
Seviyemde değilsin.
Kıratımda değilsin.
Kalitemde değilsin.

Irak Başbakanı İbadi’ye söylediğiniz bu sözlerle bana yepyeni bir posta koyma tarzını öğretmiş oldunuz, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım.


Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın

ETİKETLER

ahmet hakantayyip erdoğanhaydar ibadimuhatabım değilsin

İlgili Haberler

Erdoğan'dan Irak Başbakanı'na: Sen benim kalitemde değilsin, haddini bil; Musul'da bildiğimizi okuyacağız!

"Sadece yapan Müslümansa bunun adı İslami terör olarak niteleniyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24