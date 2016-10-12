Ahmet Hakan: Irak Başbakanı'na söylediğiniz sözlerle yeni bir posta koyma tarzı öğrettiniz Sayın Erdoğan!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye yönelik "Sen benim muhatabım değilsin. Seviyemde değilsin. Kıratımda değilsin. Kalitemde değilsin" sözlerini değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Irak Başbakanı İbadi’ye söylediğiniz bu sözlerle bana yepyeni bir posta koyma tarzını öğretmiş oldunuz, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

15 Temmuz’u ve sonrasını tamamen mağduriyetler üzerinden okumak ile mağduriyetleri dile getirenlerin tümünü FETÖ’cü ilan etmek arasında bir yer olmalı.

Rüştü Reçber'in yazısı

RÜŞTÜ Reçber, önceki gün Hürriyet Spor’da yazdığı “Artık Sana İnanmıyoruz” başlıklı yazısıyla...



Mırın kırına zerre prim vermeden haykırmış.

İdare-i maslahat yerine devrimciliği seçmiş.

Eş, dost, ahbap kayırmacılığının yerine cesareti koymuş.



Kutluyorum kendisini...



Hem de her yerinden.

Gitti ezeli ile ebedi, geldi aylık ile haftalık

MEŞHUR sözdür: Milletler arası ilişkilerde ezeli ve ebedi dostluklar ve düşmanlıklar olmaz.



Beş ay önce Putin’e ağır hakaretler edilirken bugün “en büyük Putin” noktasına gelindiğini görünce...



Şöyle demek kaçınılmaz oldu: Milletler arası ilişkilerde haftalık ve aylık dostluklar ve düşmanlıklar olmaz.

Bundan kelli

BUNDAN kelli her kim ki bana laf sokmaya çalışır...



Benden şu sözleri işitir:



Sen benim muhatabım değilsin.

Seviyemde değilsin.

Kıratımda değilsin.

Kalitemde değilsin.



Irak Başbakanı İbadi’ye söylediğiniz bu sözlerle bana yepyeni bir posta koyma tarzını öğretmiş oldunuz, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım.





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