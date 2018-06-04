Ahmet Hakan: İnce'nin, Korgeneral Temel'i en sert biçimde eleştirmeye yerden göğe kadar hakkı vardır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini eleştirdiği sırada gülerek alkışlayan İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'i en sert biçimde eleştirmeye yerden göğe kadar hakkı olduğunu söyledi.

"Beş maddede General’in alkışı" başlıklı bir yazı kaleme alan Hakan, "Korgeneral Temel’in gülerek ve alkışlayarak o ifadelere destek vermesi, çok ama çok vahim bir hatadır" dedi. Hakan 5 maddeyi şöyle yazdı:

- MADDE BİR: İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel Paşa, Afrin Harekâtı’nın başarıyla tamamlanmasında büyük rol oynamış, saygın bir komutandır. Bu konuda kimsenin kuşkusu yoktur. Nokta.

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- MADDE İKİ: Korgeneral Metin Temel’in, görev yaptığı kente gelen ülkenin Cumhurbaşkanı’nın katıldığı iftar davetinde yer almasının hiçbir sakıncası yoktur. Nokta.

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- MADDE ÜÇ: Cumhurbaşkanı, aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı ve siyasi yarışın içindeki bir aday olduğu için Korgeneral Temel’in o davete üniformasız olarak katılması daha yakışık alırdı. Nokta.

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- MADDE DÖRT: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar yemeğinde siyasi rakibi hakkında alaycı ifadeler kullandığında... Korgeneral Temel’in gülerek ve alkışlayarak o ifadelere destek vermesi, çok ama çok vahim bir hatadır. Nokta.

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- MADDE BEŞ: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, kendisiyle ilgili alaycı ifadeleri gülerek alkışlayan Korgeneral Temel’i en sert biçimde eleştirmeye yerden göğe kadar hakkı vardır. Nokta.