Ahmet Hakan: İktidardaki arkadaşlar, siz bu yeni KHK ile devleti, devlet olmaktan çıkarıyorsunuz!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnamede (KHK) geçen "Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse... yargılanmaz" ifadeleri üzerine tepki gösterdi. İktidara seslenen Hakan, "Arkadaşlar! Devlet dersinin başlangıç ilkesi şudur: 'Güvenliği ve asayişi sağlama görevi, devletin tekelindedir' Oysa siz bu yeni KHK ile bu tekeli yıkıyorsunuz ve devleti, devlet olmaktan çıkarıyorsunuz" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Son KHK’daki çok ama çok tehlikeli bir madde" başlığıyla yayımlanan (25 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Son çıkan Kanun Hükmünde Kararname’de çok ama çok tehlikeli bir husus var.

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Şöyle deniliyor özetle:

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“BİR VATANDAŞ, TERÖR EYLEMLERİNİ VE DEVAMI NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLERİ BASTIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇERSE... YARGILANMAZ.”

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İktidardaki arkadaşlar!

Etmeyin, eylemeyin!

Bu getirdiğiniz hüküm, çok tehlikeli bir hüküm.

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Her şeyden önce kötüye kullanmaya sonsuz açık!

Bu ülkede adamı vururlar, öldürürler...

Sonra da “Evet, vurdum... Evet, öldürdüm... Çünkü teröristin tekiydi...” derler ve yargı muafiyeti beklerler.

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Arkadaşlar!

Devlet dersinin başlangıç ilkesi şudur:

“Güvenliği ve asayişi sağlama görevi, devletin tekelindedir.”

Oysa siz bu yeni KHK ile bu tekeli yıkıyorsunuz ve devleti, devlet olmaktan çıkarıyorsunuz.

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“Terör” kavramının bu kadar muğlak, bu kadar belirsiz, bu kadar amorf bir kavram haline geldiği ve getirildiği bir ülkede...

“Terör olaylarını önleyen sivillere yargı muafiyeti” getirmek, Allah muhafaza, önü alınamayacak iç karışıklıklara, kaoslara, toplu kıyımlara, kalkışmalara yol açabilir.

Kendilerini polis, jandarma, güvenlik kuvveti yerine koyanlar, ülkeyi felakete sürükleyebilirler.

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İktidardaki arkadaşlar!

Özellikle aranızda aklıselimini kaybetmeyenlere dostça sesleniyorum:

Lütfen şu işe bir el atın ve “Bu olmaz” deyin.