Ahmet Hakan: İktidar, kültürel alanla ilgili her türlü tartışmaya bayılır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, son olarak İBB'nin Müze Gazhane tesisinde gerçekleşen caz konserinde içki satışı yapılmasının ardından "iktidarın kültürel alanda her türlü tartışmaya bayıldığını" söyledi.

Hakan yazısının "İktidar hangi tür tartışmaları sever" bölümünde şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı tartışmalarını sever.

Belediye etkinliklerindeki alkol tartışmalarını sever.

Çıplak semazen tartışmalarını sever.

Laiklik tartışmalarını sever.

Yani demem o ki... İktidar, kültürel alanla ilgili her türlü tartışmaya bayılır.

Sağ olsun kendilerini muhalif olarak konumlandıran basınımız, iktidarın sevdiği tartışma konularını bulup ortaya çıkarmakta çok mahir."